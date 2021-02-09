Социологи поставили Зеленского и Разумкова во второй тур. Что получилось

Социологи Центра Разумкова смоделировали результаты 2 тура выборов президента, когда там могут быть действующий глава государства Владимир Зеленский, 5-й президент Петр Порошенко, нардеп с ОПЗЖ Юрий Бойко и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля.

60% из тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом, проголосовали бы за Зеленского, а 40% - за Разумкова.

Если бы во 2-м туре были Зеленский и Бойко, то 1-й получил бы 58%, 2-й - 42%.

В случае Разумков - Бойко опрос показывает 57,6% и 42,4%; Порошенко - Разумков: 45,2% и 54,8%; Порошенко - Бойко: 54,2% и 45,8%.

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Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в 1-м туре получил бы Зеленский - 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Бойко получил бы 20%, Порошенко - 18%, Тимошенко - 11%, Игорь Смешко - 5%, Анатолий Гриценко - 3%, Владимир Гройсман - 3%, Олег Ляшко - 3%, Дмитрий Разумков - 2%, Руслан Кошулинский - 2%, Александр Вилкул - 1,5, Виталий Кличко - 1%.

Зеленскому доверяют 26,5%, не доверяют - 53%. Разумкову - 32% и 53% соответственно. Порошенко не доверяют 75,5%, Бойко - 70%, Юлии Тимошенко - 75%, Виктору Медведчуку - 77,5%, Арсену Авакову - 76%.

Социологи опросили 2019 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

1 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запустил видеоролик с собой. Видео снято с эпической музыкой и словами Разумкова: "Добрый день, начинаем работать". Спикер заявил, что не тратил на ролик денег из государственного бюджета.