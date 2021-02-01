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понедельник, 01 февраля 2021 12:45

Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запустил видеоролик с собой. Его опубликовал в понедельник.

В ролике играет эпическая музыка. Спикер едет в салоне авто, подъезжает к Верховной Раде и заходит в парламент. Ногу Разумкова, который выходит из авто, показывают крупным планом.

Спикер шагает по парламенту и заходит в свой рабочий кабинет. На одном из кадров видно, что съемки проводились вечером.

Затем Разумков садится за кресло в сессионном зале Верховной Рады. "Добрый день, начинаем работать", - говорит он.

Дмитрий Разумков шел 1-ым в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в парламент в июле 2019 года.

Во время избирательной кампании Владимира Зеленского был представителем его штаба.

Следующие очередные выборы президента должны состояться в марте 2024 года.

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На прошлой неделе президент Владимир Зеленский на фракции "Слуга народа" просил народных депутатов поддержать Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

28 января Верховная Рада во 2-й раз провалила это назначение. "За" проголосовали 177 депутатов из "Слуги народа".

Спикер Дмитрий Разумков воздержался при голосовании.

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