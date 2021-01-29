Разумков рассказал, почему помог провалить назначение Витренко

Разумков воздерживался дважды во время голосования. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьера - министра энергетики из-за его многомиллионных премий и тарифную политику.

"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался.

Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь с премиями. И многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том, что сегодня трудно государству", - цитирует спикера "Укрінформ"

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По словам Разумкова, тарифы, в первую очередь бьют не по нему, не по Витренко или многих из народных депутатов, а по наименее защищенным слоям населения.

"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то люди нас не поймут.

Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция. И сочетать их недостаточно правильно и недостаточно эффективно", - сказал спикер.

"Газ откровенно не относится к прямой зоне ответственности исполняющего обязанности министра, хотя вчера во время своего выступления они брали это как их достижения. Поэтому тоже вопрос", - также заявил Разумков.

28 января Верховная Рада во 2-й раз не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики. "За" проголосовали 177 депутатов из "Слуги народа". 21 декабря Кабинет министров назначил Витренка и.о. министра энергетики. 21 декабря Кабинет министров назначил Витренка и.о. министра энергетики.

Юрий Витренко был на руководящих должностях в Нафтогазе. Компания добилась в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от российского Газпрома на $4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа.