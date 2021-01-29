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пятница, 29 января 2021 16:53

Разумков рассказал, почему помог провалить назначение Витренко

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Разумков рассказал, почему помог провалить назначение Витренко
Разумков воздерживался дважды во время голосования. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьера - министра энергетики из-за его многомиллионных премий и тарифную политику.

"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался.

Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь с премиями. И многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том, что сегодня трудно государству", - цитирует спикера "Укрінформ"

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По словам Разумкова, тарифы, в первую очередь бьют не по нему, не по Витренко или многих из народных депутатов, а по наименее защищенным слоям населения.

"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то люди нас не поймут.

Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция. И сочетать их недостаточно правильно и недостаточно эффективно", - сказал спикер.

"Газ откровенно не относится к прямой зоне ответственности исполняющего обязанности министра, хотя вчера во время своего выступления они брали это как их достижения. Поэтому тоже вопрос", - также заявил Разумков.

28 января Верховная Рада во 2-й раз не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики. "За" проголосовали 177 депутатов из "Слуги народа".

21 декабря Кабинет министров назначил Витренка и.о. министра энергетики.
Юрий Витренко был на руководящих должностях в Нафтогазе. Компания добилась в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от российского Газпрома на $4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа.
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