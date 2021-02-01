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понедельник, 01 февраля 2021 16:55

Разумков говорит, что на пафосный ролик не брал деньги из бюджета

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Разумков говорит, что на пафосный ролик не брал деньги из бюджета
Ролик вышел в понедельник.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на ролик с собой не тратил денег из государственного бюджета. Об этом он сказал на брифинге.

"Ни копейки бюджетных средств не было использовано. У меня достаточно профессиональная команда, которая порой работает круглосуточно. Вы увидели результат ее работы. Тратить на это средства из бюджета точно не стоит", - цитирует спикера "Укринформ".

На вопрос журналистов, стоит ли воспринимать ролик как возможность появления новой партии во главе с ним, Разумков отметил: "Давайте не заниматься конспирологией".

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1 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запустил видеоролик с собой. Видео снято с эпической музыкой и словами Разумкова: "Добрый день, начинаем работать".

Разумков шел 1-м в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в парламент в июле 2019 года.

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