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четверг, 20 февраля 2020 10:43

"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее

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&quot;Сочувствую эвакуированным&quot; - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
В ситуации с эвакуацией украинцы показывают не самую лучшую сторону своего характера, говорит президент

Меры безопасности с эвакуацией украинцев из Уханя беспрецедентны. В то же время население должно быть более человечным, а не блокировать приезд сограждан.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг.

"Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой - пришлось сначала посадить его в "Борисполе". Он дозаправится и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове.

Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней.

Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - заявил глава государства.

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"То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии.

Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома.

К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - обратился президент.

20 февраля утром самолет рейсом PQ 7302 из Уханя, на котором находятся эвакуированные украинцы, кружил над Харьковщиной. Позже развернулся в сторону Киева.

В 9:43 он приземлился в аэропорту "Борисполь".

МВД сообщило, что самолет в "Борисполе" дозаправится горючим и вылетит в международный аэропорт Харькова.

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