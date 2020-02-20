Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" – на дозаправку. МВД назвало пункт назначения

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 2268
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 999
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1251
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 1998
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 765
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1548
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1179
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5688
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2502
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
5
3
6
6
Водитель автобуса закашлялся - и снес остановку с людьми
Водитель автобуса закашлялся - и снес остановку с людьми
На Караваевых дачах при загадочных обстоятельствах погиб мужчина
На Караваевых дачах при загадочных обстоятельствах погиб мужчина
Грузовик разбил пассажирский автобус: 17 человек – в больницах
Грузовик разбил пассажирский автобус: 17 человек – в больницах
32-летняя учительница продавала наркотики
32-летняя учительница продавала наркотики
Мужчину без сознания нашли рядом с почерневшим трупом
Мужчину без сознания нашли рядом с почерневшим трупом
Видео
Все видео
Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" – на дозаправку. МВД назвало пункт назначения
Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" – на дозаправку. МВД назвало пункт назначения
Машина консула была набита контрабандой – дипломата задержали
Машина консула была набита контрабандой – дипломата задержали
Части тела разбросал в 3 водоема: новые подробности убийства женщины
Части тела разбросал в 3 водоема: новые подробности убийства женщины
Похитили 56-летнюю предпринимательницу
Похитили 56-летнюю предпринимательницу
В столице хотели взорвать офис организации, которая помогает ВИЧ-позитивным людям
В столице хотели взорвать офис организации, которая помогает ВИЧ-позитивным людям
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1251
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 972
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1017
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1017
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2619
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 639
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 09:50

Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" – на дозаправку. МВД назвало пункт назначения

  Комментировать
Автор: radiosvoboda.org
  На борту находятся 73 пассажира, эвакуированных из Китая
На борту находятся 73 пассажира, эвакуированных из Китая

20 февраля утром самолет рейсом PQ 7302 из Уханя, на котором находятся эвакуированы украинцы, кружил над Харьковщиной. Позже развернулся в сторону Киева.

В 9:43 он приземлился в аэропорту "Борисполь".

Через несколько минут МВД сообщило, что самолет в "Борисполе" дозаправиться горючим и вылетит в Международный аэропорт Харькова.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае начало уменьшаться количество больных коронавирусом

19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами вылетел из китайского города Ухань. Всего на борту находятся 73 человека. Четырех человек - трех украинцев и одну иностранку - медики не допустили к перелету.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" – на дозаправку. МВД назвало пункт назначения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

В ночном клубе сгорели сто человек

День Героев Небесной сотни: в Киеве погибли 70 митингующих

В стране разрешили продавать контрацептивы

Мультфильм получил 7 Оскаров

Состоялась презентация "громовой птицы"

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 59950
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 55310
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 33147
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 17217
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 14958
Происшествия
Машина консула была набита контрабандой – дипломата задержали
Машина консула была набита контрабандой – дипломата задержали
 Просмотров: 1521
Из-за непогоды столкнулись более 200 автомобилей: есть погибшие
Из-за непогоды столкнулись более 200 автомобилей: есть погибшие Просмотров: 540
СБУ задержала в Киеве шпиона боевиков
СБУ задержала в Киеве шпиона боевиков Просмотров: 1017
В военной части скрыли гибель солдата
В военной части скрыли гибель солдата Просмотров: 2367
Полицейского подозревают в изнасиловании школьницы
Полицейского подозревают в изнасиловании школьницы Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
7
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
6
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
Наступление русских войск в районе Золотого - это "мир", который Зеленский увидел в глазах Путина - Порошенко
1
Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства
Голосов: 241
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua