Самолет из Уханя сел в "Борисполе" – на дозаправку. МВД назвало пункт назначения

Автор: radiosvoboda.org На борту находятся 73 пассажира, эвакуированных из Китая

20 февраля утром самолет рейсом PQ 7302 из Уханя, на котором находятся эвакуированные украинцы, кружил над Харьковщиной. Позже развернулся в сторону Киева.

В 9:43 он приземлился в аэропорту "Борисполь".

Через несколько минут МВД сообщило, что самолет в "Борисполе" дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харькова.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", - говорится в сообщении.

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19 февраля, в 18:30 по киевскому времени, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами вылетел из китайского города Ухань. Всего на борту находятся 73 человека. Четырех человек - трех украинцев и одну иностранку - медики не допустили к перелету.