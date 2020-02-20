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четверг, 20 февраля 2020 09:51

Самолет из Уханя сел в "Борисполе" – на дозаправку. МВД назвало пункт назначения

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Автор: radiosvoboda.org
  На борту находятся 73 пассажира, эвакуированных из Китая
На борту находятся 73 пассажира, эвакуированных из Китая

20 февраля утром самолет рейсом PQ 7302 из Уханя, на котором находятся эвакуированные украинцы, кружил над Харьковщиной. Позже развернулся в сторону Киева.

В 9:43 он приземлился в аэропорту "Борисполь".

Через несколько минут МВД сообщило, что самолет в "Борисполе" дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харькова.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", - говорится в сообщении.

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19 февраля, в 18:30 по киевскому времени, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами вылетел из китайского города Ухань. Всего на борту находятся 73 человека. Четырех человек - трех украинцев и одну иностранку - медики не допустили к перелету.

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