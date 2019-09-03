Снятие неприкосновенности с президента будет - "Слуга народа"

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента внесут на следующей пленарной неделе.
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Україна"
Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента.
"Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующей неделе - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента", - заявил Стефанчук.
"Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем", - заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.
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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.
Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.
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