Снижение тарифов правительством Гончарука усилит электоральные позиции власти - эксперт

Снижение тарифов, которое анонсировало правительство Гончарука, положительно повлияет на рейтинг власти. Фото: Politeka

Снижение тарифов на 30% уже в следующем месяце, которое сегодня анонсировало правительство Гончарука, забирает повестку дня в оппозиции и существенно усиливает позиции правящей команды. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Петр Охотин.

"Новости - правительство приняло решение о пересчете тарифа. По словам премьера, уже со следующего месяца будет возможность уменьшить тариф на отопление на 30%.

Учитывая, что по всем социологическим исследованиям высокие тарифы входят в топ-3 важных проблем для людей, такой шаг значительно усилит электоральные позиции власти. Фактически, правительство Гончарука забирает повестку дня в оппозиции", - заявил эксперт.

Он также отметил, что это первый случай, когда действующее правительство объявило об уменьшении тарифов, а не о их росте.

"Стоит отметить, что кому-то Гончарук может понравиться, кому-то - нет, каждый имеет право на собственное мнение. Но это первое правительство, которое не поднимает, а уменьшает тарифы. Все привыкли, что тарифы и цены всегда растут. А здесь - наоборот ", - считает политолог.

По его словам, такой ход обществом будет принят положительно и увеличит поддержку действующего правительства и президента Зеленского.

"Это в какой-то степени оправдывает надежду избирателей президента Зеленского, поэтому, после получения низших платежек, личный рейтинг президента и власти в целом вероятно пойдет вверх", - подытожил Охотин.