СНБО провел совещание по реинтеграции Донбасса

Совещание проходило в рамках подготовки к заседанию СНБО. Фото: DW

Совет нацбезопасности и обороны Украины провел координационное совещание по вопросу возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Задачей СНБО стала разработка максимально широкого комплекса мер по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз, заявил секретарь совета Алексей Данилов.

"Данилов подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский четко очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на Востоке Украины политико-дипломатическими усилиями", - подчеркнул он.

Данилов добавил, что вернуть оккупированные территории Украины помогут международные партнеры.

"Мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - подчеркнул он.

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Как отмечается, совещание проходило в рамках подготовки к предстоящему заседанию СНБО.

Новый закон о статусе Донбасса в Верховной Раде напишут после "нормандского" саммита, который пройдет 9 декабря. Пока комитет ВР не привлекают к работе над законопроектом о статусе Донбасса, говорит председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью "Интерфакс-Украина".