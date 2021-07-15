СНБО не будет делать выездное заседание - СМИ

Ранее СНБО собиралась 18 июня. Фото: president.gov.ua

Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится в пятницу в Офисе президента, а не на участке украинско-российской границы в Сумской области, как планировалось ранее. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в ОП.

Выездное заседание, на котором предусматривали доклад председателя Госпогранслужбы Сергея Дайнеко, должно было быть посвящено состоянию оборудования и укрепленности украинских границ.

Повестка дня завтрашнего заседания СНБО содержит шесть пунктов, один из которых секретный.

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Члены Совбеза обсудят допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях - "Независимость объединяет-2021" и "Объединенные усилия-2021".

Также обсудят вопросы госполитики и возможные дополнительные меры в сфере гражданства.

Еще один пункт повестки дня - применение персональных экономических и других санкций. Члены СНБО, кроме того, обсудят тему стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение как для экономики страны, так и для ее обороноспособности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Совбез соберется в одном из областных центров. В июне санкции ввели против Дмитрия Фирташа из-за поставок сырья для военных предприятий РФ. И против Павла Фукса - из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.