Шмыгаль: все, кто получают субсидии, не почувствуют подорожания коммуналки

Премьер заявляет о наведении порядка на рынке поставок газа. Фото: kmu.gov.ua

Граждане, которые получают субсидии, не почувствуют подорожание коммунальных услуг. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"Уважаемые украинцы, все, кто получает субсидии сейчас, практически не почувствуют изменения или любого подорожания коммуналки в январе.

В то же время призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка являются существенными затратами из семейного бюджета, подаваться на такую помощь. Сегодня это очень просто, быстро. Это возможно онлайн, офлайн. Можно сделать разными способами, в том числе обращениями в учреждения банков, через сайт Министерства социальной политики.

Государство обязательно поможет людям", - заявил он.

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Также премьер заявил, что правительство вместе с народными депутатами готовит законопроект, который позволит в среднем уравнять тариф на распределение газа.

Шмыгаль напомнил о решении НКРЕКП ограничить максимальный тариф на распределение газа ни уровне - 1 грн 79 коп.

"Это правильное решение, которое позволит снизить абонплату ряду газсбытов", - сказал премьер.

Шмыгаль заявил, что Антимонопольный комитет открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов. "Которые несправедливо задрали цены для людей. Надеюсь, что Антимонопольный комитет проверит и другие компании и доведет это дело до конца - с соответствующими решениями, штрафами и наведением порядка на рынке поставок газа", - добавил премьер.

Также в правительстве заявили о компенсации на электроотопление.

"Уже разработали соответствующий проект. Будем в ближайшее время принимать. Люди, которые установили электроотопление, получат монетизированную компенсацию", - рассказал Шмыгаль.

"Сегодня правительство проведет встречи с мэрами при участии Офиса президента. Будем говорить о тарифах, которые устанавливает местная власть. Выйдем на справедливое решение, чтобы местные власти не поднимала тарифы на отопление", - также сказал премьер.

18 января правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Тариф будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.