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среда, 19 мая 2021 12:56

Шмыгаль подал кандидатуры новых министров

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду кандидатуры ряда министров.

"По предложению фракции "Слуга народа ", которая имеет право коалиции, подал в Верховную Раду кандидатуры - Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения", - цитирует пресс-секретаря премьера Ольгу Курышко "Інтерфакс-Україна"

Кто кандидаты

49-летний Алексей Любченко - председатель Государственной налоговой службы. Возглавлял налоговую с апреля прошлого года. Месяц назад правительство назначило его председателем ДПС сроком на пять лет. Работал налоговиком с 90-ых годов.

38-летний Александр Кубраков - председатель Укравтодора с ноября 2019 года. Занимается "Большой стройкой". В прошлом году больше всего средств фонда борьбы с COVID-19 потратили на строительство, реконструкцию, ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн.

Является экспертом IT-рынка. Был советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере.

41-летний Виктор Ляшко - главный государственный санитарный врач.

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