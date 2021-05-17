Смотрит на восток, а не на запад: Рябошапка об угрозе Ермака для Зеленского

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка: "Ермак – это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон". Фото: LIGA.net

Сегодня одной из ключевых проблем президента Владимира Зеленского является глава его офиса Андрей Ермак.

Об этом в эфире "Радио свобода" сказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Ермак – это зло. Это одна из ключевых, возможно ключевая проблема Зеленского. Ермак не только является ключевым источником информации для Зеленского. У Ермака есть своя система ценностей, которая заключается в том, что нам нужно смотреть на север и на восток, а не на запад", - сказал Рябошапка.

Рябошапка также заявил, что "Ермак – это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон"

По словам Рябошапки, именно Ермак через юриста Джулиани вел переговоры с командой Дональда Трампа, он пытался убедить Зеленского, чтобы Украина поддержала Трампа в борьбе с Джо Байденом.

"Ермак был один из тех, кто был уверен в победе Трампа и убеждал в этом Зеленского… Он мог втянуть Украину в грандиозный скандал. Я не исключаю, что Россия подыгрывала", - сказал он.

Более того, как отметил Рябошапка, именно с подачи Ермака могло сложиться впечатление, что Украина вмешивается в американские выборы – такой сценарий был выгоден Москве.

Он напомнил, что в мае 2020 года перед итоговой пресс-конференцией Зеленского были обнародованы так называемые пленки Деркача о якобы вмешательстве Украины в американские выборы.

"Деркач обнародует пленки. Генпрокурор (Ирина Венедиктова) начинает криминальное производство. Президент на следующий день усиливает медийный эффект от этого факта. И таким образом Россия добилась результата", - добавил Рябошапка.

Напомним, народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых похожие на экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена голоса обсуждали увольнение бывшего генерального прокурора в обмен на кредит от США. 10 сентября 2020 года Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других русских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Также Посольство США заявило, что Деркач является росcийским агентом.