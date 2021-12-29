СМИ узнали о повестке предновогоднего СНБО

Президент Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 30 декабря. Среди вопросов – состояние Вооруженных сил Украины.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Українська правда".

"Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента о сохранении и воссоздании лесов", - сказал собеседник.

На вопрос, есть ли в повестке дня введение санкций, ответили: "Вопрос санкционной политики - на стадии решения о вынесении на рассмотрение заседания".

Заседания планируют на 15 часов.

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28 декабря президент Зеленский подписал санкции в отношении двух телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применили к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев.

Также СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

В июне санкции ввели против олигарха Дмитрия Фирташа из-за поставок сырья для военных предприятий РФ. И против олигарха Павла Фукса - из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

В августе санкции применили против нардепа Андрея Деркача, Игоря Гужвы, который контролирует сайт "Страна.ua", блогера Анатолия Шария и его жены.