СМИ сообщили, кто заменит Мендель

Нового пресс-секретаря президента представят на этой неделе, пишут СМИ.

Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий телеканала олигарха Рината Ахметова "Україна 24" Сергей Никифоров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили сразу несколько изданий.

Зеленский определился, пишет "РБК-Україна" со ссылкой на источник в Офисе президента.

О том, что Никифоров станет спикером президента пишет и "Українська правда"

К концу недели его представят публично, сообщает "НВ"

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Сергею Никифорову 35 лет. До канала Ахметова работал на канале Euronews, в частности в Лионе. Был корреспондентом телеканала "Перший національний", криворожского телеканала "Рудана".

Окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

30 апреля СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента. Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне 2019 года. На должность пресс-секретаря были 12-15 претендентов, сообщал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.