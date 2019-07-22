Смешко уверен в победе своей партии на выборах в Раду

Председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко надеется на победу. Фото: Хвиля

Глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко уверен, что его партия пройдет в Верховную Раду, несмотря на результаты экзит-полов. Они дают партии Смешко менее 5% голосов.

"У нас работает соответствующий электронный связь с нашими штабами. У нас более оптимистичные данные, но я не хочу их сейчас обнародовать. Мой оптимизм основан на том, что я думаю, что у нас все в порядке. Будем проверять и защищать свой результат" , - сказал кандидат в эфире спецвыпуска ТСН.

Смешко напомнил, что социологические опросы перед президентскими выборами давали ему чуть больше процента, а в итоге он набрал более 6%.

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Согласно результатам Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4% ), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%). Ближе всех к преодолению 5-процентного проходного барьера находится партия "Сила и честь", которая набрала 4,3% голосов.