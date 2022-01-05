Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления

Новогоднее поздравление снимали три дня.

Президент Владимир Зеленский показал закулисье съемок новогоднего поздравления.

Зеленский чешет подбородок и начинает: "Дорогие украинцы, через несколько минут наступит Новый год".

Съемки проходили в Мариинском дворце.

Аплодисменты. "Вы долго ждали?", – спрашивает Зеленский у собравшихся.

"Нет", - отвечают ему.

Смех.

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Новогоднее поздравление президента Зеленского в этот раз длилось 21 мин. Военных на съемку отправляли по приказу. Съемки длились три дня - с 24 по 29 декабря, вместо шампанского был "Живчик".