Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления

Президент Владимир Зеленский показал закулисье съемок новогоднего поздравления.
Зеленский чешет подбородок и начинает: "Дорогие украинцы, через несколько минут наступит Новый год".
Съемки проходили в Мариинском дворце.
Аплодисменты. "Вы долго ждали?", – спрашивает Зеленский у собравшихся.
"Нет", - отвечают ему.
Смех.
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Новогоднее поздравление президента Зеленского в этот раз длилось 21 мин. Военных на съемку отправляли по приказу.
Съемки длились три дня - с 24 по 29 декабря, вместо шампанского был "Живчик".
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