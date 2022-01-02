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воскресенье, 02 января 2022 13:37

На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
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Приобщиться к новогоднему поздравлению президента Владимира Зеленского по случаю 2022 года пригласили украинцев, отличившихся общественно важной деятельностью, незаурядными достижениями и исключительных достижений.

Впрочем, по словам старшего сержанта Вооруженных сил Натальи Борисовской, военных к праздничному мероприятию Зеленский загонял приказом. Об этом Борисовская заявила на своей странице в Facebook.

"Была, есть и буду против Зе. "Друзья" удаляются, ой, как неудобно. Если нет понимания, что я действующая военная, и то было распоряжение, ну что сказать, что-то избирательно вы "молитесь за божьих коровок". Пойду на**у Рошеновского тортика. Ой, забыла, бл**ь, будьте счастливы. С Новым годом", - отметила военная.

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Фото: facebook.com/natalaborisovska
Наталья Борисовская является старшим сержантом Вооруженных Сил. Фото: УП
Наталья Борисовская является старшим сержантом Вооруженных Сил. Фото: УП
Наталья Борисовская является старшим сержантом Вооруженных Сил. Фото: УП
Фото: facebook.com/natalaborisovska

Из-за участия Борисовской в ​​мероприятии на нее посыпалась куча хейта. Однако есть и те, кто поддерживает старшего сержанта.

"Я все выдержу, но искренне надеюсь, что весь этот срач без какой-либо конструктивной логики и не знание внутренней кухни армии (что такое приказ и как его выполнять) не перекинется на настоящих Герои Украины, которые были рядом со мной. П.С. Говорят шоколад помогает и в хорошем настроении и для мозга тоже полезен.
Всем добра", - ответила военнослужащая.

Кроме Борисовской участие в новогодних торжествах приняли танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко, доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи"), пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич, начальник штаба – первый заместитель командира 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской области. Украины Иван Винник, старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин, лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий Тарасюк (позывной "Тайфун"), командир фрегата "Гетман Сагайдачный", капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий и другие граждане.

Наталья Борисовская пошла в армию в 20 лет, с августа 2014-го воюет на фронте, командовала отделением разведки. На передовой сыграла свою свадьбу.

31 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним поздравлением перед украинцами. Приветствие длилось 21 минуту.

В нем Зеленский заявил, что испугал олигархов, чтобы соседи приходили в гости "с холодцем и с бутылкой, а не с оружием и без стука" и перешел на русский язык. Съемка видео проходила в Мариинском дворце.

В позапрошлом году президент Зеленский в новогоднем обращении разговаривал с детьми. Оно длилось около 15 мин.

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Дата
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