Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского

Пообщаться с Зеленским учёному не удалось. Фотоколлаж: molbuk.ua

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского снимали в три дня – с 24 по 29 декабря.

Об этом рассказал инженер-оптик, доктор физико-математических наук, профессор из Черновцов Олег Ангельский, принявший участие в мероприятии, сообщает "Молодий буковинець".

Съемки проходили в Мариинском дворце.

По словам ученого, сначала представители Офиса президента позвонили ректору Черновицкого национального университета.

"Спросили у ректора мой номер телефона. Позже позвонили мне. Пригласили – и я приехал, принял участие во всех мероприятиях, связанных со съемкой этого приветствия. Это все длилось очень долго, потому что это был творческий процесс. Я почувствовал, что это такое – когда снимают фильм", - рассказал профессор.

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Столы с едой были отдельно.

"Конечно, не было там застолья с алкоголем. На съемках использовали безалкогольное шампанское - "Живчик". А кормили нас в другом месте, выносили бутерброды. То есть никто голодным не остался", - сказал Ангельский.

Пообщаться с Зеленским учёному не удалось.

"Очень много желающих было пообщаться с Зеленским. Он приглашал всех на следующий день к себе на прием. Предлагал поговорить о том, что у кого болит, какие проблемы нуждаются в решении. Но я уже тогда поехал домой", - рассказал.

"Дайте сами оценку президенту, который три дня записывал одно (!) видео, когда на границе стоит 170 тысячная вражеская армия. Потому что главное пиар", - комментирует в Facebook политолог Виктор Таран.

Новогоднее поздравление президента Зеленского в этот раз длилось 21 минуту. Военных на съемку отправляли по приказу.