"Служить хотел, но прислуживать не буду" - Сергея Кривоноса уволили из ВСУ

Сергея Кривоноса уволили из ВСУ, потому что нет должностей. Фото: Facebook/Сергей Кривонос

Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майора Сергея Кривоноса уволили из рядов Вооруженных сил Украины.

"Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили", - сообщил Кривонос в Facebook.

Увальнение мужчины объяснили отсутствием должностей.

"Говорят, нет должностей. Хотя их достаточно. Понимаю, команда из Офиса Президента. Мое увольнение - это начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве. Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - написал генерал-майор.

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Кривонос служил в ВСУ более 32 лет.

"Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие наемные квартиры. Служба была интересной и нелегкой. В большинстве, слава Богу, на полигонах, лесах, горах, степях. Не на плацу. Сотни учений, тысячи стрельб, сотни полевых выходов. Лучшая служба была на войне, потому что именно там был жесткий экзамен, моеи способности защищать свою Родину".

29 декабря президент Владимир Зеленский уволил генерал-майора Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его направили в распоряжение Министерства обороны. В Офисе президента увольнения Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО объяснили тем, что генерал-майора не интересовала "командная работа", но "нравились политические споры".