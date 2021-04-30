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суббота, 01 мая 2021 20:22

Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер

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Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят &quot;будем защищать&quot; - волонтер
Михаил Макарук: "Приятно видеть военного, идущего в новой форме и в нормальных берцах". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

В обществе все большую популярность приобретают батальоны территориальной обороны, а не армия. Боевые военачальники были скомпрометированы и вынуждены уйти со своих должностей. Но общественность сохраняет боевой дух и готова, как в 2014-м, в случае нападения развернуть оборону.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Недавно Хомчак (главнокомандующий Вооруженных сил. – Gazeta.ua) сделал заявление о ненужности территориальной обороны, – рассказывает он. – Если высшее политическое руководство не может организовать защиту – это делают люди на местах. В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской областях объединяются и формируют самооборону. Это те же добробаты. В 2014 году они были вынужденной мерой из-за развала армии. 90% добробатов было в составе МВД. Аваков взял на себя ответственность и вооружил добровольцев. Сейчас люди снова хотят вступать в территориальные батальоны, а не в армию. Это демонстрирует провал информационной работы и реформирования Вооруженных сил. Народный герой Украины, легенда обороны краматорского аэропорта, генерал Сергей Кривонос, человек с опытом войны в Ираке, стал ненужным нашей армии. А теперь представьте, что он возглавит батальон теробороны. Какой будет уровень доверия к нему, и какой – к Хомчаку, покрывающему своих коррупционеров?

Не согласен, когда мне говорят, что некого поставить вместо Хомчака. Есть толковые офицеры. Я очень уважаю Виктора Муженко за то, что он в 2014 году взял на себя всю ответственность. Но на него вылили бочку дерьма, он отошел. Я уверен, что к нему подходили представители новой власти с предложениями, но он не согласился".

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Позитивным изменениям в армии мы обязаны прежде всего общественным активистам, считает волонтер.

"Приятно видеть военного, идущего в новой форме, в нормальных берцах, который нормально питается. Мы живем в век информационных технологий. Если бойца кормят дерьмом, он расскажет об этом в Интернете. После Майдана появился общественный контроль над Вооруженными силами. Четко вижу, что нам необходимо реформирование армии. И без поддержки западных партнеров мы этого не сделаем. Нужны ПВО, противокорабельные комплексы, системы радиоэлектронной защиты, разведывательные комплексы, боеприпасы. У нас нет бронебойных снарядов для танков. А их создание – это тяжелый технологический процесс. Для этого нужна политическая воля".

Общество моральное готово к обороне, поэтому в случае обострения военных действий найдется кому защищать страну.

"Волонтерские объединения возобновляют деятельность. Те же территориальные батальоны и ветеранские общества сказали – мы готовы. Но есть проблемы со службой резервов – человек не могут подписать контракты. Они лежат по году-два. Хомчак не подписывает приказы. Многие офицеры, вышедшие в отставку, помнят о присяге на верность народу Украины и говорят "будем защищать", – утверждает Михаил Макарук.

Полное интервью с Михаилом Макаруком читайте в журнале "Країна".

Киев просит Германию предоставить оборонительное вооружение для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас негативно отнесся к возможным поставкам вооружений украинской стороне. Зато министр обороны Аннеґрет Крамп-Карренбауэр и председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген заявили о готовности помочь Украине.

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