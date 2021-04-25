Украина попросила Германию предоставить оборонительное вооружение

 
Ексклюзивы
1/5
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 90
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
7 Просмотров: 2565
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 225
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1044
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 216
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 936
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 594
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 342
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 639
Фото
Все фото
4
3
5
5
5
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Видео
Все видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн
Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 225
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 639
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1215
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 315
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 369
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 351
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
воскресенье, 25 апреля 2021 15:46

Украина попросила Германию предоставить оборонительное вооружение

  Комментировать
Украина попросила Германию предоставить оборонительное вооружение
Есть политики, которые не поддержали просьбу Украины. Фото: УП

Киев просит Германию предоставить оборонительное вооружение для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выступил против, сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Журналисты получили список просьб Киева. Украина попросила боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Украина ранее просила передать для защиты от российской агрессии списанные немецкие корветы. Указывали, что побережье Черного моря является одной из целей для возможного вторжения РФ.

Представитель социал-демократов Маас негативно отнесся к возможным поставкам вооружений украинской стороне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты бьют из тяжелого вооружения. Военные рассказали о самых горячих точках

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр из Христианско-демократического союза готова помочь Украине.

Просьбу поддержал председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член ХДС Норберт Рьоттген. Он заявил, что было бы ошибочно исключать поставку оборонительных вооружений Украины.

Украине удалось поднять волну обеспокоенности в мире от накопления войск на наших границах. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина попросила Германию предоставить оборонительное вооружение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
апреля

В Крыму подняли украинский флаг

Ввели первые автомобильные номера в мире

Укус комара может вызвать смерть: что нужно знать о малярии

На гильотине казнили до восхода солнца

Самое читаемое
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 29521
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 27918
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 9261
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 7570
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 7497
Политика
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко 5 Просмотров: 1431
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
 7 Просмотров: 2565
Аудит "ковидного" фонда - это выпад Кличко против Банковой - политолог
Аудит "ковидного" фонда - это выпад Кличко против Банковой - политолог 1 Просмотров: 567
Вашингтон и Лондон надо восстановить заинтересованность мира нашей войной - дипломат
Вашингтон и Лондон надо восстановить заинтересованность мира нашей войной - дипломат Просмотров: 153
Lexus, Range Rover, BMW: на каких авто ездят прокуроры
Lexus, Range Rover, BMW: на каких авто ездят прокуроры Просмотров: 513
Больше всего комментируют
14
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
7
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
5
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 6753
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть