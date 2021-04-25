Украина попросила Германию предоставить оборонительное вооружение

Есть политики, которые не поддержали просьбу Украины. Фото: УП

Киев просит Германию предоставить оборонительное вооружение для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выступил против, сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Журналисты получили список просьб Киева. Украина попросила боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Украина ранее просила передать для защиты от российской агрессии списанные немецкие корветы. Указывали, что побережье Черного моря является одной из целей для возможного вторжения РФ.

Представитель социал-демократов Маас негативно отнесся к возможным поставкам вооружений украинской стороне.

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Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр из Христианско-демократического союза готова помочь Украине.

Просьбу поддержал председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член ХДС Норберт Рьоттген. Он заявил, что было бы ошибочно исключать поставку оборонительных вооружений Украины.

Украине удалось поднять волну обеспокоенности в мире от накопления войск на наших границах. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.