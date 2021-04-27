"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде

Во вторник на заседании Верховной Рады народный депутат от "Слуга народа" Евгений Петруняк рассматривал на телефоне фото женской груди. Об этом пишут "Букви"

"Слуга" переписывался с неизвестным лицом.

Собеседник прислал нардепу провокационный мем о сексе в носках и видеофайл. В ролике женщина демонстрирует грудь.

В декабре прошлого года Петруняк тоже попадал в фотообъектив, когда в сессионном зале рассматривал женские голые груди.

Евгений Петруняк на внеочередных выборах в Верховную Раду шел 90-м в списке партии "Слуга народа". Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

До депутатства работал в сфере адвокатуры.

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В марте этого года на заседании Верховной Рады депутат от "Слуги народа" Анна Колиснык в телефоне написала, что "нужно сваливать из этой страны". Осенью в позапрошлом году "слуга" Богдан Яременко договаривался в сессионном зале о сексе за деньги.