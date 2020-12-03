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четверг, 03 декабря 2020 14:43

"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь

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Народный депутат от "Слуга народа" Евгений Петруняк на заседании Верховной Рады рассматривал женские голые груди. Фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Плохо когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку?", - спрашивает корреспондент.

 
 

Евгений Петруняк на внеочередных выборах в Верховную Раду в прошлом году шел 90-м в списке партии "Слуга народа". Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

 

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Осенью прошлого года народный депутат из "Слуги народа" Богдан Яременко договаривался в сессионном зале о сексе за деньги.

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Дата
03
декабря

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