"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь

Народный депутат от "Слуга народа" Евгений Петруняк на заседании Верховной Рады рассматривал женские голые груди. Фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Плохо когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку?", - спрашивает корреспондент.

Евгений Петруняк на внеочередных выборах в Верховную Раду в прошлом году шел 90-м в списке партии "Слуга народа". Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Осенью прошлого года народный депутат из "Слуги народа" Богдан Яременко договаривался в сессионном зале о сексе за деньги.