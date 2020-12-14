"Слугу" начали тролить во фракции за "вымышленный" Covid-19

Заявление народного депутата Юрия Камельчука, который назвал Covid-19 "выдуманной болезнью", начали комментировать во фракции "Слуга народа". Сообщение в Facebook опубликовал нардеп от СН Дмитрий Гурин.

"Народный депутат Юрий Камельчук подчеркнул, что COVID-19 вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, потому что Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует", - написал коллега Камельчука по фракции.

Сообщение комментируют пользователи сети:

"Надо ему снимки легких пациентов показать, тех, которые переболели на ковид в относительно легкой форме... и какие бывают отдаленные последствия через полгода после ковида... может к дураку дойдет".

"Какие у вас витамины во фракции раздают, что он такое заявляет?"

"То есть Зеленский и Ермак болели выдуманной болезнью?"

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По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в США, в мире от коронавируса умерли более 1,6 млн человек. В Украине зафикосвано 15 247 летальных случая от Covid-19. За последние сутки обнаружили 6451 нового больного коронавирус.