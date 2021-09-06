"Слуги" выдвинули кандидата в нардепы. В мэры Харькова - нет

Войцехивский трижды избирался мэром. Фото: Facebook

Партия "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова. Об этом вчера заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко на брифинге после съезда партии.

"Я общался с харьковчанами. Пока мы не будем никого выдвигать. Нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - цитирует Арахамию "Українська правда".

Корниенко добавил, что на местных выборах кандидатов выдвигают местные ячейки партии. В то же время, с большой вероятностью партия не будет никого выдвигать и не поддерживает ни одного из изъявивших желание принять участие в гонках.

Отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться. Но это будет их ответственность, допускает Корниенко.

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На довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области "Слуга народа" решила, что кандидатом будет мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

"Политсовет принял решение о выдвижении. Виталий Войцеховский отправится в ЦИК подавать документы. Мы будем ждать регистрации. Преград никаких не должно быть. Виталий Александрович 30 лет проживает в Украине. Он мэр Золотоноши, третий раз избран мэром громады. Это серьезное доверие" , - сказал нардеп.

Выборы мэра Харькова на 31 октября назначила Верховная Рада. Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер в декабре прошлого года.