"Слуги" уже ведут себя так, как "регионалы" в конце своего пути – журналист

Вседозволенность для "слуг народа" пришла очень быстро, говорит журналист. Фото: Facebook.com/roman.romaniuk.3

"Слуги народа" перестали понимать, что они пришли во власть недолго.

Об этом сказал журналист Роман Романюк в политических итогах 2021 года на "Українська правда"

"Правоохранительная система несколько месяцев не может найти видео, как пьяный депутат врезается в другой автомобиль и убегает от патрульных в лес. Если ты одновременно кого-то преследуешь, а своих – нет, потому что это твои, то это говорит о избирательности правосудия. Если других преследуешь за какие-то преступления, а твоих отмазываешь от патрульных, ДБР, это ничем хорошим не закончится. У нас уже была такая история", - отметил журналист.

По словам медийника, "слуги" показывают "ускоренный курс политических мерзавцев".

"Такая вседозволенность пришла очень быстро. Два с половиной года они у власти и они уже ведут себя так, как вели себя "регионалы" в конце своего пути. Прошли ускоренный курс политических мерзавцев", - говорит Романюк.

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Депутаты из президентской фракции ведут себя "будто они здесь всегда были".

"Очень показательна история. Выходит Давид Арахамия на брифинг и говорит: сейчас мы, более 300 человек в Верховной Раде, готовы вернуть назад мажоритарку. Вы ее отменяли, что вы ее готовы вернуть назад? Мы здесь все гражданским обществом годы дрались над тем, чтобы эту ярмарку тщеславия и этот базар разрушить.

Но даже не это страшно. Страшно то, какая у него аргументация. Говорит: мы готовы вернуть мажоритарку, чтобы в парламент не проходили случайные люди. Руководитель фракции случайных людей боится, что в Раду попадут случайные люди. Через два года случайные люди перестали понимать, что они случайные. Это главный итог года. Люди перестали понимать, что они здесь не надолго.

Когда эти депутаты, их родители обрастают теслами, квартирами и всем остальным. Когда на первые съезды фракции они приезжали на такси, кто на старом ситроене. Не было автопарка. Сейчас в ряд – Audi A8, Mercedes, Audi A8, Mercedes", – сказал журналист.

Во фракции "Слуга народа" хотят вернуть старую избирательную систему. Тему с мажоритаркой проталкивают депутаты, избранные в округах, и группы, сообщали СМИ. Мажоритарку хочет оставить коррумпированная система, заявили ряд организаций.