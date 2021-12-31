"Слуги" уже ведут себя так, как "регионалы" в конце своего пути – журналист

 
Ексклюзивы
1/5
"Цыган-Лукашенко и Гитлер-Путин мучают весь белый мир! Что за политика такая?" - как живут украинцы на границе с Беларусью
"Цыган-Лукашенко и Гитлер-Путин мучают весь белый мир! Что за политика такая?" - как живут украинцы на границе с Беларусью
Просмотров: 1674
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 117
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2952
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 729
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1782
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1134
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1494
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 477
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 918
Фото
Все фото
5
6
30
5
6
&quot;Самая любимая девочка&quot; - Саакашвили ошеломил новостью о внебрачной дочери
"Самая любимая девочка" - Саакашвили ошеломил новостью о внебрачной дочери
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Прикрывали побратимов: президент встретился с семьями погибших воинов-героев Украины
Видео
Все видео
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
Интервью
1/5
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
2 Просмотров: 900
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1575
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 981
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1908
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 360
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
пятница, 31 декабря 2021 13:30

"Слуги" уже ведут себя так, как "регионалы" в конце своего пути – журналист

  Комментировать
&quot;Слуги&quot; уже ведут себя так, как &quot;регионалы&quot; в конце своего пути – журналист
Вседозволенность для "слуг народа" пришла очень быстро, говорит журналист. Фото: Facebook.com/roman.romaniuk.3

"Слуги народа" перестали понимать, что они пришли во власть недолго.

Об этом сказал журналист Роман Романюк в политических итогах 2021 года на "Українська правда"

"Правоохранительная система несколько месяцев не может найти видео, как пьяный депутат врезается в другой автомобиль и убегает от патрульных в лес. Если ты одновременно кого-то преследуешь, а своих – нет, потому что это твои, то это говорит о избирательности правосудия. Если других преследуешь за какие-то преступления, а твоих отмазываешь от патрульных, ДБР, это ничем хорошим не закончится. У нас уже была такая история", - отметил журналист.

По словам медийника, "слуги" показывают "ускоренный курс политических мерзавцев".

"Такая вседозволенность пришла очень быстро. Два с половиной года они у власти и они уже ведут себя так, как вели себя "регионалы" в конце своего пути. Прошли ускоренный курс политических мерзавцев", - говорит Романюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский может пойти по пути Януковича - Айвазовская

Депутаты из президентской фракции ведут себя "будто они здесь всегда были".

"Очень показательна история. Выходит Давид Арахамия на брифинг и говорит: сейчас мы, более 300 человек в Верховной Раде, готовы вернуть назад мажоритарку. Вы ее отменяли, что вы ее готовы вернуть назад? Мы здесь все гражданским обществом годы дрались над тем, чтобы эту ярмарку тщеславия и этот базар разрушить.

Но даже не это страшно. Страшно то, какая у него аргументация. Говорит: мы готовы вернуть мажоритарку, чтобы в парламент не проходили случайные люди. Руководитель фракции случайных людей боится, что в Раду попадут случайные люди. Через два года случайные люди перестали понимать, что они случайные. Это главный итог года. Люди перестали понимать, что они здесь не надолго.

Когда эти депутаты, их родители обрастают теслами, квартирами и всем остальным. Когда на первые съезды фракции они приезжали на такси, кто на старом ситроене. Не было автопарка. Сейчас в ряд – Audi A8, Mercedes, Audi A8, Mercedes", – сказал журналист.

Во фракции "Слуга народа" хотят вернуть старую избирательную систему. Тему с мажоритаркой проталкивают депутаты, избранные в округах, и группы, сообщали СМИ. Мажоритарку хочет оставить коррумпированная система, заявили ряд организаций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуги" уже ведут себя так, как "регионалы" в конце своего пути – журналист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Самому выдающемуся тренеру Британии осполнилось 80 лет

Любитель нашел остатки седьмого чуда света

Ввели налог на окна и кирпич

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 50717
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения 1 Просмотров: 14427
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
6
 1 Просмотров: 11061
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 10314
Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос
Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос 1 Просмотров: 6894
Политика
В МИД Германии не поддерживают идею поставки оружия в Украину
В МИД Германии не поддерживают идею поставки оружия в Украину Просмотров: 126
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности Просмотров: 1332
"Самая любимая девочка" - Саакашвили ошеломил новостью о внебрачной дочери
"Самая любимая девочка" - Саакашвили ошеломил новостью о внебрачной дочери
5
 Просмотров: 1773
На зарплаты шахтерам перечислили еще 500 млн
На зарплаты шахтерам перечислили еще 500 млн Просмотров: 72
Германия возглавит группу послов G7 в Украине
Германия возглавит группу послов G7 в Украине Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко
3
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
2
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
2
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
1
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Голосов: 889
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть