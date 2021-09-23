"Слуги" сняли с рассмотрения "антиахметовский" закон

В законопроекте предлагают повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. Фото: Getty Images

Фракция "Слуга народа" снимает с рассмотрения во втором чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Слуги народа" снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект №5600 о налоговых изменениях", - написал нардеп.

Рассмотрение законопроекта перенесли на 24 сентября.

17 сентября профильный комитет рекомендовал принять законопроект, пишет ZN.UA.

Во время подготовки ко второму чтению депутаты предложили поддержать увеличение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5%. Это должно обеспечить дополнительные 100 млн грн поступлений в бюджет.

Комитет также поддержал повышение ставки экологического налога за размещение отходов независимо от класса и уровня их опасности на 10%.

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Издание называет законопроект "антиахметовским".

Ко второму чтению законопроекту депутаты подали более 10 тыс. поправок.

Законопроект №5600 называют "антиахметовскими" или "антиолигархическим", потому что в нем предлагают повысить размер ренты, в том числе и на добычу железной руды.

В Украине добычей железной руды занимаются около десяти компаний. Практически все принадлежат олигархам. Наибольшую долю в этом бизнесе имеет Ринат Ахметов - более 50%.

В Верховной Раде есть около 170 народных депутатов, которые регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Ахметова.