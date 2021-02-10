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среда, 10 февраля 2021 12:09

"Слуги" снова перенесли съезд

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&quot;Слуги&quot; снова перенесли съезд
Партию возглавляет нардеп Корниенко (справа), парламентскую фракцию - Арахамия. Фото: @sluganarodu.official

Партия "Слуга народа" перенесла съезд, который должен был состояться сегодня, на 11 февраля.

"Съезд перенесли на четверг. Это не связано с тем, что будут какие-то новые вопросы в повестке дня. Кроме выдвижения кандидатов в 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Это рабочий момент, связанный с графиком делегатов и будущих кандидатов", - цитирует заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук "Інтерфакс-Україна".

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После съезда состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в нардепы по 2 округах. 50-й округ находится в Донецкой области, 87-й - в Ивано-Франковской.

"Слуга народа" переносила съезд, который должен был состояться 5 февраля. Планировалось решение о снятии исключенного из фракции нардепа Александра Дубинского с должности председателя партийной ячейки в Киевской области.

Съезд планировали закрытым от прессы.

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