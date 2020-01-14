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вторник, 14 января 2020 13:39

"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон

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&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
Тимошенко, которая заявляла об оппозиционности к Зеленскому, голосует с его фракцией.

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии.

Законопроект №1013 на заседании во вторник поддержали 295 народных депутатов, пишет "Інтерфакс-Україна"

"За" голосовали "Слуга народа", "Батькивщина" и группы "За будущее" и "Довира".

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславская, "этот законопроект направлен на расширение возможностей человека получить специальную юридическую помощь по своему собственному выбору и не быть ограниченным в выборе этой помощи".

По мнению Вениславского, любые ограничения в выборе адвоката являются отрицательными.

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Президент Владимир Зеленский предлагал парламенту отменить нормы о том, что исключительно адвокат представляет интересы гражданина в суде.

Положения, которые президент предлагал изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

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