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воскресенье, 02 мая 2021 18:30

"Слуги" отреагировали на решение суда по Вирастюку

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&quot;Слуги&quot; отреагировали на решение суда по Вирастюку
Суд отменил победу Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду на Прикарпатье. Фото: unian.ua

В "Слуге народа" отреагировали на решение суда по Василию Вирастюку, победу которого на довыборах в Верховную Раду отменил суд.

Там считают необходимым проверить все заявления о нарушении законодательства на довыборах в округе №87 Ивано-Франковской области и, при необходимости, провести пересчет голосов. Об этом в эфире программы "Сегодня День" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

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"Давайте все-таки дождемся окончательного решения судов всех инстанций. Только после этого мы сможем что-то сказать. Потому что, несмотря на то, что Вирастюк является представителем нашей партии, мы как раз выступаем за то, чтобы общество наконец поняло, что такое справедливые выборы, без "сеток", "каруселей". Если суд установит, что Вирастюк действительно выиграл эти выборы и все протоколы соответствуют количеству бюллетеней, то он должен стать депутатом. Если для этого потребуются еще какие-то дополнительные опции, то увидим, какой будет результат" - сказала Мошенец.

Депутат заявила о необходимости "проверить абсолютно все заявления, где были указаны определенные нарушения, при условии, что эти нарушения можно проверить". Если и этого окажется мало - ну тогда это уже в судебном порядке можно определить, какие последующие должны быть шаги. Свое слово должен сказать и ЦИК.

Большая палата Верховного суда вечером 1 мая признала противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

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