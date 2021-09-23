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"Слуги" не хотят, чтобы украинцы узнали правду о "вагнергейте" - Бутусов

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&quot;Слуги&quot; не хотят, чтобы украинцы узнали правду о &quot;вагнергейте&quot; - Бутусов

Члены временной следственной комиссии Верховной Рады пытаются скрыть информацию о "вагнергейт". Именно поэтому затягивают с разговором с начальником Главного управления разведки Василием Бурбо.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал главред сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что члены временной следственной комиссии ВР пытаются спрятать информацию о Вагнергейте.

Свою позицию журналист озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня заседание следственной комиссии по Вагнергейту перенесено в шестой раз - на 24 сентября. Комиссия никак не может выделить время чтобы заслушать ключевого свидетеля дела - бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу. Слуги не хотят услышать его показания, не хотят узнать, что произошло. Не хотят, чтобы об этом узнали украинские граждане", - написал Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ считает, что речь идет об одном из ключевых вопросов национальной безопасности - возможном предательстве в кабинете президента.

"Этот предатель мог организовать и покушение и другие преступления. Но расследование переносят и переносят, "слуги" не спешат", - предполагает журналист.

По словам Бутусова, члены ВСК пытаются не провести прозрачное расследование а, наоборот, спрятать информацию.

"А потом Офис президента обижается, почему мало кто верит их версии о покушении на Шефира. Научитесь отвечать за поступки и говорите правду", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ
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  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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