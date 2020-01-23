"Слуги народа" все решили: эксперт рассказал о конкурсе на руководителя ГАСИ

Управлять Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины на конкурсе выбрали чиновницу, которая является фигурантом ряда скандалов о хищении государственного имущества. Голос за нее во время конкурса, в частности, отдала отстраненная распоряжением главы правительства член комиссии.

Об этом написал эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба в Фейсбук, сообщает Апостроф.

По его мнению, конкурсом должны заинтересоваться правоохранительные органы, как и деятельностью в строительной отрасли представителей президентской партии "Слуга народа".

"Слуги народа" уже решили, кто будет победительницей конкурса ГАСИ. Премьер-министр всех "прокатил" распоряжением об отстранении участницы конкурсной комиссии Козловской, но она голосовала за свою руководительницу по партии. Ее ставят управлять Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины. Псевдоконкурс на первого заместителя ГАСИ проведен незаконным образом, но НАБУ, Генпрокуратура, ГБР и НАПК молчат", - пишет эксперт.

Виктор Глеба призвал правительство рассмотреть предложения группы экспертов в сфере градостроительства, провести аудит инспекции и расследования относительно деятельности действующих топ-чиновников и лоббистов известных застройщиков в отрасли.

"Команда Владимира Зеленского пишет свои видео на фоне тотального разворовывания государственного имущества и земли, а тех, кто разворовывает, ставят руководить отраслями, в которых они вовсе не смыслят при отсутствии образования, опыта, практических навыков управления. Издательство "Веселка" в виде Госархстройинспекции печатает разрешения и декларации на строительство и само себя проверяет 7 лет, но никто не хочет даже прочитать, что писала группа экспертов по реформированию отрасли градостроительства на 40 страницах - всем нужны деньги, а не механизмы. Кабмин так и не рассмотрел наши предложения", - добавил он.