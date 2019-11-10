"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото

В Киеве в воскресенье, 10 ноября, проходит съезд партии "Слуга народа".

Депутаты собрались в конгрессно-выставочном центре "Парковый", фото с места события публикует Апостроф.

Во время съезда политсила примет решение о назначении нового председателя партии и участия в выборах ОТГ.

Возле "Паркового" перед началом съезда проходила акция протеста, которую устроили предприниматели. Большинство из них выступают против изменений в законодательство, которые вводят новые правила расчетных операций для физических лиц-предпринимателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пожаловался на сложность президентства и похвастался владением украинским

В субботу, 9 ноября, начался процесс выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в четырех областях. Речь идет о 6 объединенных территориальных общинах в Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновецкой областях.