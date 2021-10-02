"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой

Пока фракция "Слуги народа" обсуждала с президентом Владимиром Зеленским реформы в отеле Rixos Prykarpattya, двое депутаток-"слуг" отдыхали на баре за вином и бутербродами с икрой.
Видео опубликовал "Телеграф".
"В то время, как в основном зале отеля "Rixos Prykarpattya" в Трускавце "слуги" обсуждают стратегии и кластеры с президентом, за барной стойкой парламентарии Маргарита Шол и Татьяна Грищенко спокойно проводили время за бокалом (и не одним).
На вопрос корреспондента, почему они не в зале со своими коллегами и Владимиром Зеленским, народные избранницы решили не отвечать, зато молча и оперативно ретировались", - пишет издание.
Маргарита Шол избиралась в парламент от партии "Слуга народа" по списку под номером 107.
Татьяна Грищенко выдвигалась от "СН" по округу в Житомирской области.
Обе входят в Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
7 сентября Маргарита Шол пришла на заседание Верховной Рады с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен.
2 октября президент вместе с депутатами обсуждал реформы. "Слуги" разделились в работе на восемь групп.
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