"Слуги народа" не могут найти заявление Разумкова о вступлении в партию

Колишній голова ВР Дмитро Разумков не надав заяву про вихід зі "Слуги народу". Водночас партійці не можуть навіть знайти його заяву про вступ. Фото: facebook.com/Дмитрий Разумков

В политической партии "Слуга народа" не могут найти заявление на вступление в партию бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата Дмитрия Разумкова.

Его заявления о выходе из партии не было. Об этом глава политсилы Елена Шуляк рассказала в интервью интернет-изданию "Левый берег".

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"Мне до сих пор непонятно, является ли Разумков членом партии "Слуга народа". Но думаю, что разобраться с этим - вопрос времени", - сказала она.

Отвечая на вопрос о возможности лишения Разумкова депутатского мандата, Шуляк отметила, что не может принимать такое решение единолично. Однако, по ее мнению, не нужно мешать человеку показывать себя в работе. Она также сообщила, что этот вопрос не обсуждали на съезде партии "СН".

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата. Он возглавлял украинский парламент с 29 августа 2019 года. До этого Разумков был председателем партии "Слуга народа" (27 мая - 10 ноября 2019-го).