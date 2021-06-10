"Слуги народа" назвали проблему номер один

На судебной реформе - фокус, говорит Арахамия. Фото: @sluganarodu.official

Вопросом номер один является судебная реформа. Об этом на брифинге в четверг заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

На вопрос "Земельную реформу приняли, что дальше?" народный депутат ответил:

"Судебная реформа. Все знают, что это главная проблема в стране. Все пытаются ее решать, реформировать и так далее. У нас этот вопрос от президента номер один. Каким образом мы продемонстрируем системный подход".

"Даже если реформировать правоохранительные органы, в конце концов все конфликты потом решаются в судах", - добавил Арахамия.

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Нардеп сказал, что к судам "нет никакого доверия, они не работают по закону".

"Это системная реформа. Мы не хотим лишних обещаний давать, но точно фокус на большой судебной реформе", - заявил он.

Арахамия вспомнил о двух законопроектах.

"О Высшей квалификационной комиссию судей и Высшем совете правосудия. ВККС - это комиссия, которая нанимает судей на работу, а ВРП изучает, судья отвечает статусу судьи, добродетель, коррупция, увольняет. Эти два больших закона фактически формируют кадровое качество судебной системы.

Они будут вынесены через пленарную неделю. Готовятся на первое чтение.

Я прогнозирую 285, до 300 депутатов могут поддержать эти два закона", - сказал нардеп.

Арахамия заявил, что законы связанные с предоставлением Украине финансовой помощи от ЕС и транша от МВФ.

Законопроекты будут согласованы с международными партнерами, сказал председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.