"Слуги народа" будут голосовать за снятии неприкосновенности с Дубневича

Неприкосновенность с Ярослава Дубневича могут снять уже на этой неделе. Фото: lviv.depo.ua

О том, что "Слуга народа" будет голосовать в Верховной Раде за лишение нардепа из группы "За будущее" Ярослава Дубневича неприкосновенности, заявил первый заместитель фракции Александр Корниенко.

Его комментарий журналистам приводит Укринформ.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - сказал Корниенко.

Сегодня участие в заседании Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР планирует принять генпрокурор Руслан Рябошапка. Он представит прошение на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича. Соответствующий документ генпрокурор подписал еще 17 октября.

Как сообщал Рябошапка ранее, во время досудебного расследования Генпрокуратура собрала неопровержимые доказательства, что братья Ярослав и Богдан Дубневичи причастны к совершению уголовных преступлений, которые нанесли ущерб государству на 93 млн. 277 тыс. грн.

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В частности, следователи утверждают, что во времена своего депутатства в Верховной Раде восьмого созыва Дубневич разработал схему согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Тогда он был также председателем Комитета по вопросам транспорта.

Если сейчас Верховная Рада поддержит прошение, Дубневичу огласят о подозрении.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит Верховную Раду согласовать привлечения к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича.