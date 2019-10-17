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четверг, 17 октября 2019 15:57

Посадки будут? Генпрокуратура сделала представление на Дубневича

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Посадки будут? Генпрокуратура сделала представление на Дубневича
Дубневичу грозит уголовная ответственность. Фото: wz.lviv.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит Верховную Раду согласовать привлечения к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича.

Соответствующее представление с просьбой генпрокурор внес в ВР, сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уверяют, что собрали достаточно доказательств для сообщения подозрения о присвоении и растрате имущества.

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"По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тис грн", - говорят в ГПУ.

Дубневича подозревают в том, что, будучи народным депутатом восьмого созыва ВР и председателем комитета по вопросам транспорта, он знал о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности о потребностях при проведении государственных закупок.

Дубневича упрекают в том, что он якобы влиял на учредителей и должностных лиц Укрзализныци.

"Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала" Центр обеспечения производства "ПАО" Укрзализныця ", - убеждени в Генпрокуратуре.

По закону, привлечь к уголовной ответственности народного депутата Украины, задержать его или избрать в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста нельзя без согласия Верховной Рады Украины.

В начале сентября парламент отменил депутатскую неприкосновенность, но эти изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

"Следовательно, Генеральный прокурор просит Верховную Раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата Украины", - объясняют в ведомстве.

Укрзализныця собрала и передала материалы правоохранителям по миллионные убытки при покупке и поставке анкерив.Дубневич может быть причастен к присвоению 93200000 грн филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

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