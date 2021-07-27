"Слуги народа" 24 августа хотят проголосовать за большой герб от Зеленского

Любые попытки "усовершенствовать" тризуб, дорисовав изображения людей, животных, растений и различных предметов является откровенной безвкусицей и абсурдом, заявляют украинские пользователи Facebook.

Верховная Рада на День Независимости может рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о большом гербе. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов, сообщает "РБК-Україна".

"Это будет торжественное заседание ко Дню Независимости, очевидно, может быть проголосован большой герб. Я думаю, что при наличии положительных сигналов, что наберется 300 голосов, этот вопрос будет выноситься", - сказала "слуга".

Также внеочередное заседание парламента запланировано на 23 августа.

Ожидается голосования за постановление, которое инициировал спикер Дмитрий Разумков.

"Она есть на сайте ВР и подписано около ста депутатов из разных фракций. Она является призывом к парламентам стран мира, к ассамблеям, к работе на уровне парламентов, которая будет касаться деоккупации Крыма", - сообщила Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского появились авторитарные ноты. Это достаточно тревожно - социолог

В сети Facebook распространяется инициатива с хэштегом #НашГербТризуб. В заявлении выступают против законопроекта Зеленского.

"Должны защитить наш герб - Тризуб - от наступления безвкусицы, безответственности и болезненных амбиций", - говорится в заявлении.

Заявление уже распространили писатель Андрей Любка, Оксана Забужко, музыканты Александр Положинский, Тарас Чубай, Иван Леньо, писатель и переводчик Остап Украинец, актриса Ирма Витовская-Ванца, народные депутаты.

Законопроект 5712 зарегистрировали в Верховной Раде в конце июня. Его президент Зеленский определил, как неотложный.