"Слуги" инициировали срочное проведение согласительного совета

На согласительный совет предлагают вынести проект повестки пленарных заседаний на 5-8 октября. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Фракция "Слуга народа" и группа "Доверие" инициируют срочное проведение 5 октября заседания согласительного совета парламента.

На заседание могут предложить вынести предварительно разосланный членам совета проект повестки дня пленарных заседаний Верховной Рады на 5-8 октября, заявил народный депутат Александр Качура, передает "Интерфакс-Украина". Парламентарий предоставил копию совместного заявления "Слуги народа" и "Доверия".

"Заседание согласительного совета созывает председатель парламента. В случае его отсутствия - первый заместитель Рады или по инициативе представителей двух или более депутатских фракций (групп) в случае необходимости. Фракция "Слуга народа" и депутатская группа "Доверие" срочно и безотлагательно инициируют созыв заседания согласительного совета", - говорится в документе, подписанном Давидом Арахамией и Олегом Кулиничем.

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Во вторник первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл заседание из-за несогласованности повестки дня. Заседание закрыли в 14:00 вместо 15:00.