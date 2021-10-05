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вторник, 05 октября 2021 15:47

Разумков об отстранении: Буду работать дальше. Силы есть, время есть, команда - будет

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Разумков об отстранении: Буду работать дальше. Силы есть, время есть, команда - будет
Разумков планирует остаться в политике после своей отставки. Фото: @dmytro.razumkov

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает свою отставку незаконной.

Законы работают только тогда, когда их применяют, заявил Разумков во вторник на брифинге в парламенте после отстранения от пленарных заседаний.

"Коллеги не хотят идти по закону. Я не буду обращаться в суд относительно незаконного отстранения. Доказывать, что это незаконно, когда люди знают, что это незаконно - бороться с ветряными мельницами. Должность ничего не стоит, если не понимаешь, зачем она тебе нужна. Я ошибся в людях и ценностях, с которыми они сюда шли. Но что с должностью, что без нее, главное оставаться с теми принципами и обещаниями, с которыми я заходил в 2019 году", - сказал Разумков.

Рада назначила рассмотрение вопроса на 7 октября. Эти два дня Разумков продолжит работать в качестве народного депутата.

"Сидеть в президиуме не буду, а работать - буду. Надеюсь, что сидеть не буду вообще. Буду выполнять другие функции председателя Рады, пока в отношении меня не примут соответствующее решение", - сказал он.

Несмотря на попытки президентской команды его отстранить, Разумков планирует оставаться в политике после своей отставки. В то же время он отметил, что не имел возможности донести свои позиции во время съезда "Слуг" в Трускавце.

"Достаточно было сбора подписей в Трускавце, чтобы продемонстрировать, что они не хотят видеть меня в команде. Я буду работать дальше, так же много. Силы есть. Время есть. Команда - будет. Будем двигаться вперед", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос журналиста о новой команде ответил: "Планирую большую".

С президентом Владимиром Зеленским Разумков не общался около месяца.

"Я не пытался поменять решение президента. Вопрос остаться при должности для меня не стоял. Я мог быть менее принципиальным, более удобным. Но это бы означало отойти от моих базовых позиций", - добавил он.

Вчера Разумкова исключили из фракционных чатов "Слуги народа". Спикер сказал, что он не особо общался в них с коллегами, а больше получал оттуда информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После Разумкова оппозиция пыталась отстранить от заседаний Стефанчука

На утреннем заседании 5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила от ведения двух пленарных заседаний спикера Разумкова. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил отстранение Разумкова нарушением повестки дня.

Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Зеленский. Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.

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05
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