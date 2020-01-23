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четверг, 23 января 2020 18:05

"Слуги" хотят ускорить работу в Раде - законопроект

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&quot;Слуги&quot; хотят ускорить работу в Раде - законопроект
Чтобы рассмотрение законопроектов не затягивалось искусственными поправками, говорят в "Слуге народа". Фото: rbc.ua

Время рассмотрения на пленарном заседании неотложных законопроектов во втором чтении предлагается сократить.

Соответствующий проект изменении в регламент зарегистрировал народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов, пишет "Інтерфакс-Україна"

Предлагается подготовленный ко второму чтению неотложный законопроект, при наличии представления на его поддержку, подписанного большинством нардепов, по решению парламента, рассматривать в следующем порядке:

выступление председателя комитета или представителя от главного комитета до 3 мин, выступление представителей от каждой фракции (группы) продолжительностью до 3 мин и открытое поименное голосование за законопроект в редакции главного комитета.

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Законопроект разработан для повышения эффективности работы парламента и оптимизации законодательного процесса, указано в пояснительной записке.

Также отмечается: анализ работы Верховной Рады предыдущих созывов свидетельствует о злоупотреблении процедурами и практике блокирования работы парламента путем многомесячного рассмотрения искусственно подготовленных предложений (поправок) ко второму чтению для затягивания рассмотрения вопросов повестки дня и длительной отсрочки принятия важных для общества законов.

Также напоминается, что законопроекты, определенные президентом как неотложные, ВР рассматривает вне очереди.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.

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23
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