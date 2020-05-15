"Слуги" хотят менять закон, чтобы выполнить свое обещание

Сначала партия "Слуга народа" пообещала перечислить деньги медикам, а потом оказалось, что закон этого не позволяет.

Нардепы от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об изменениях в закон "О политических партиях". Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук.

"Партия "Слуга народа" хочет помочь украинским врачам преодолеть Covid-19. Речь идет о целевой денежной помощи. Надеюсь, другие политсилы тоже хотят помочь. Но имеем ли мы юридическое право на это? Действующее законодательство Украины не дает однозначного ответа.

Поэтому я и мои коллеги Александр Корниенко, Вадим Галайчук, Роман Грищук, Алексадр Качура, Ольга Коваль, Артем Культенко и Анатолий Остапенко разработали и зарегистрировали законопроект об изменениях в закон "О политических партиях", - написала она.

Партия власти предлагает, чтобы политсилы предоставляли за счет собственных средств финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям государственной и коммунальной форм собственности. Действие нормы хотят сделать до конца 2020 года.

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Ранее журналисты выяснили, что, несмотря на заявление главы СН нардепа Александра Корниенко об отказе от денег, "слуги" этого не сделали и это невозможно по закону.