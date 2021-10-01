"Слуги" будут бойкотировать канал Ахметова - СМИ

Ранее на телеканале Ахметова показывали программу "Большая деолигархизация". Фото: Getty Images

Народные депутаты от "Слуги народа" решили бойкотировать ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Україна" олигарха Рината Ахметова.

Об этом сообщила "Українська правда" со ссылкой на источники в партии и властной команде.

В эту пятницу среди гостей ток-шоу - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Сотрудники программы два дня приглашают спикеров от монобольшинства.

Нардепы партии власти поехали в Трускавец, но и онлайн выходить в эфир не собираются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон Зеленского - ширма. Происходит олигархизация страны - редактор "Наші гроші"

Причина такого решения точно неизвестна: одни называют поддержку Шустером Разумкова, другие - поддержку Ахметова.

Программа выйдет в эфир в 21:00.

В студии планируют обсуждать в частности вопрос: "Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли председателя Верховной Рады?".

Кроме Разумкова среди гостей - Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Юрий Бойко, Владимир Гройсман.

30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом. В марте журналисты Bihus.info сообщали, что спикер Разумков и его группа в парламенте голосуют в интересах Ахметова.