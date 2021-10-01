"Слуги" будут бойкотировать канал Ахметова - СМИ

Народные депутаты от "Слуги народа" решили бойкотировать ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Україна" олигарха Рината Ахметова.
Об этом сообщила "Українська правда" со ссылкой на источники в партии и властной команде.
В эту пятницу среди гостей ток-шоу - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Сотрудники программы два дня приглашают спикеров от монобольшинства.
Нардепы партии власти поехали в Трускавец, но и онлайн выходить в эфир не собираются.
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Причина такого решения точно неизвестна: одни называют поддержку Шустером Разумкова, другие - поддержку Ахметова.
Программа выйдет в эфир в 21:00.
В студии планируют обсуждать в частности вопрос: "Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли председателя Верховной Рады?".
Кроме Разумкова среди гостей - Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Юрий Бойко, Владимир Гройсман.
30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.
Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.
В марте журналисты Bihus.info сообщали, что спикер Разумков и его группа в парламенте голосуют в интересах Ахметова.
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