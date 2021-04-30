"Слугами" должны заняться правоохранительные органы

У "Слуги народа" - 244 депутата в Верховной Раде

За действия народных депутатов из "Слуги народа" должны нести ответственность их избиратели. А разобраться во всех проступках должны соответствующие органы - Служба безопасности, полиция или другие государственные службы, рассказывает Gazeta.ua директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

В апреле нардепы из президентской партии попали в несколько скандалов. В частности, Николай Тищенко, Олег Арсенюк и Евгений Шевченко. Пока что политсила не объявляла о каких-то действиях относительно них.

Как должна бы реагировать "Слуга народа" на такие события?

Это дело партии, как ей реагировать, какие они для себя правила устанавливают. Ситуация выглядит странной, когда все мы вовлечены в обсуждение внутренней ситуации партии "Слуга народа". Граждане, которые проголосовали за эту политсилу, должны нести ответственность за тех, кого они выбрали. Это должно быть главным цензом обсуждения событий, связанных с представителями "СН". Чтобы в будущем граждане Украины понимали, что они имеют не только право идти на выборы и голосовать, а и ответственность за свой выбор. "Слуга народа" к партии в ее классическом понимании имеет такое же отношение, как Украина к созданию НАТО "Слуга народа" к партии в ее классическом понимании имеет такое же отношение, как Украина к созданию НАТО. Это группа по интересам. Виртуальный проект под выборы. Сбор на пляже. Они не имеют идеологических принципов, мировоззренческих понятий о том, что есть партия и для чего она построена. Бесполезно надеяться, что в политсиле будут что-то делать по общепринятым нормам поведения.

Как должны реагировать избиратели на проделки "слуг"?

Избиратели будут реагировать, когда журналисты, эксперты, политические оппоненты, общественные организации будут говорить не о том, что должна делать партия. А о том, что люди без моральных качеств, которые совершают соответствующие действия, не могут представлять граждан. Они должны нести административную или уголовную ответственность. Шевченко поехал к другу государства-агрессора. О чем он там говорил? Не завербовали ли его спецслужбы Беларуси? Нужно говорить не об исключении его из фракции, а о том, будет ли СБУ заниматься им. Тищенко не смогут наказать больше, чем штрафом. Относительно хулиганских действий Арсенюка - там может быть уголовная ответственность. Этим должна заниматься полиция. У "Слуги народа" было какое-то онлайн собрание. Мне это напомнило советские времена, когда обсуждали недостойное поведение своих партийцев. Грустно и смешно одновременно.

Когда у нас появится политическая ответственность и когда политики вынуждены будут идти в отставку за свои действия?

Никогда. К тому времени, пока в Украине не будет сформирована политическая элита. После красных директоров, которые условно были старой партийной политической элитой, пришли директора - хозяйственная элита. За ними - так называемые бизнесмены. Все понимают, что у нас бизнес был специфический. Случайные люди попали в политику и начали использовать власть для ведения бизнеса. Говорить о какой-то политической элите нет смысла. Квинтэссенция политической элиты - это люди в политике, которые в момент кризисных ситуаций, катаклизмов, войны, пандемии интересы государства ставят выше собственных. Это продемонстрировали почти все цивилизованные страны. В Прибалтике депутаты и министры во время экономического кризиса 2009-го уменьшали себе зарплату. Вернемся ко всем событиям в Украине - люди у власти себя никак не проявили. Начиная с экономического кризиса, потом Майдан 2004 года, Революция достоинства, война и так далее. Пока не сформируется политическая элита, бесполезно ждать ответственности от случайных пассажиров поезда под названием "только бы что-то себе взять".

Это как-то можно изменить?

В нашей ситуации политическая элита может быть сформирована только одним способом - легитимные выборы. Если бы выборы проходили условно ежегодно, старых всех бы выбросили. Надо свести к минимуму все привилегии, которые дает политика. Возможно, так мы бы сформировали группу людей, которые действительно хотят заниматься созданием государства. Сейчас 90 процентов в составе Верховной Рады - абсолютно случайные люди. Даже те, кого называем патриотами Сейчас 90 процентов в составе Верховной Рады - абсолютно случайные люди. Даже те, кого называем патриотами. Например, "Голос". Там нет подготовленных людей, которые могут заниматься созданием государства. Некоторые из них действительно имеют хорошее образование. Но из фракции нет ни одной фамилии, кто мог бы стать министром. О "Слуге народа" вообще нет смысла говорить.

Почему в украинском парламенте и политике в целом такой слабый институт репутации?

Это связано со случайностью. Такие люди начали попадать туда после 2004 года. Когда происходят серьезные изменения, такие как Оранжевая революция, на волне заходят определенные люди. Лидеры получили кредит доверия. Видим, кого набрали, начиная с Ющенко. Затем Янукович брал во власть непонятно кого. То же видели после Революции достоинства - тот парламент был наиболее патриотический и наименее профессиональный. Тогда "зеленая" власть продемонстрировала, что нет предела некомпетентности. За это несут ответственность граждане, которые голосуют и выбирают.

Как это можно изменить?

Я за то, что в Украине не может быть должности президента. Мы не можем ждать, пока появится человек, который был бы патриотическим, порядочным и профессиональным. Можем не дожить. Лучше, пусть в парламенте ссорятся-дерутся, но там будет несколько точек зрения. Чем то, что сейчас у нас в Офисе президента и Кабмине. Ждать от них адекватных действий нет смысла. Ни по войне, ни по коронавирусе. Как из кризиса могут вывести люди, которые к нему привели? Ситуацию можно исправить только эволюционным путем. Революции не проходят Не может в Верховную Раду прийти человек без понятия о том, что такое политика. Должно быть соответствующее образование. Исключения могут быть единичны. В западных странах, чтобы дойти до власти, нужно пройти соответствующие ступени. Последние лет 10 в Европе ко власти приходили популисты, потому что старая система начала давать сбой. Но у них ситуация была стабильна - потом расслабились. А у нас все не очень хорошо. Ситуацию можно исправить только эволюционным путем. Революции не проходят. Дважды была возможность сформировать элиту и закрепить государственные институты. Вместо этого сегодня полная разбалансировка всего. Не зря они сейчас решили использовать СНБО так, как им выгодно. Но это путь в никуда.

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Николай Тищенко в карантин устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование проходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". На вечеринке был председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, нардеп от "СН" Александр Трухин. Через несколько дней "слуга" Олег Арсенюк устроил драку в развлекательном заведении "Бочка" в Черкассах. Якобы требовал продолжения банкета по случаю годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы. Евгений Шевченко ездил в Минск на встречу к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Там заявил, что 36% украинцев хотели бы видеть того президентом Украины.