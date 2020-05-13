"Слуга" Тищенко говорит, что Банковая наврала о "жестком разговоре" Зеленского

Тищенко говорит, что Зеленский не говорил с ним о "Велюре", который работает во время карантина.

Нардеп от "Слуга народа" Николай Тищенко заявляет, что не имел "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном "Велюр".

На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним о опубликованной журналистами информации о работе "Велюра" в карантин, Тищенко сказал: "С президентом? О "Велюре"? Вы шутите сейчас?", пишет "Українська правда"

"У меня с президентом очень профессиональные отношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем.

В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно полученным фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", - сказал Тищенко.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала олигарха Рината Ахметова заявлял, что президент имел жесткий разговор с Тищенко, ресторан которого работал для посетителей во время карантина.

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Журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.