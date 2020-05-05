У Зеленского был жесткий разговор со "слугой"

Президент беседовал со "слугой" из-за его ресторана. Фото: Facebook.com/NikolayTishenko

У президента Владимира Зеленского был жесткий разговор с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, ресторан которого работал для посетителей во время карантина.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире ICTV.

"Смотрите, никому нельзя. У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать", - сказал он.

"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день или два. Но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать больше", - подчеркнул Тимошенко.

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Журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.