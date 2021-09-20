"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят

Малюська в должности министра юстиции - с августа 2019 года. Фото: Facebook-страница

Министра юстиции Дениса Малюську не будут увольнять. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала "Україна 24".

"Могу предоставить интересную инсайдерскую информацию. Многие говорят о том, что министр юстиции будет уходить в отставку и генеральный прокурор. Это не соответствует действительности. На сегодняшний день никто из ких чиновников не будет оставлять свои должности. У Венедиктовой огромная поддержка внутри фракции.

То же самое по министру юстиции. Вопрос взят на паузу. Сейчас не будет идти речь об отставке господина Малюськи. Он остается на своем посту и будет работать", - рассказал Качура.

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Также сомнительно, что во время бюджетного процесса будут менять министра финансов Сергея Марченко, по словам депутата.

Касательно законопроекта об олигархах, то на заседании фракции "СН" будут обсуждать, по какой процедуре "будут его голосовать".

Также нардеп сообщил, что правоохранительный комитет может возглавить Сергей Ионушас. Его кандидатуру будут рассматривать на фракции.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде соберется на заседание в понедельник вечером. Ранее СМИ сообщали о пятерых министрах, которых могут уволить, среди которых называли Малюську.